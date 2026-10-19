Цены на молочку взлетят в России уже с ноября: производители начали предупреждать торговые сети о повышении отпускных цен на молоко, сыр и другую продукцию, пишут СМИ ГК «Галактика» планирует поднять цены на 3–9%, «Экомилк» — на 5%, а «Северная долина» — на 8%.
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