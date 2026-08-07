Возвращение генерала Суровикина - "скоро. ждём". Впрочем, у Колясникова другое мнение

Знаменитая "линия" именно этого высшего офицера в 2023 году помогла сдержать распиаренный "контрнаступ" ВСУ в Запорожской области, а спустя пару месяцев он был освобождён от должности главкома Воздушно-космических сил и исчез.
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