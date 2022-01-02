В ЯНАО правоохранители и ветераны посетили семьи погибших сотрудников ОВД в ходе акции «Полицейский Дед Мороз»

28 декабря в рамках ежегодной благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз» руководство и сотрудники районного отдела полиции, представители ОО «Пенсионеры ОВД Надымского района» побывали в гостях у детей погибших коллег.
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