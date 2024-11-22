Суд в Нью-Йорке бессрочно отложил вынесение приговора Дональду Трампу

Верховный суд штата Нью-Йорк перенес на неопределенный срок вынесение приговора избранному президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге документов компании Trump Organization, связанных с выплатами бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс.
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