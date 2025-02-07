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Калужские новости

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В Калуге приостанавливают работу производственных цехов «Ремпутьмаша»

В Калуге приостанавливают работу производственных цехов «Ремпутьмаша»

Одно из ведущих предприятий калужского тяжелого машиностроения законсервируют до конца 2025 года. Информация о будущем сотрудников калужского предприятия пока отсутствуетВ Калуге приостанавливают работу производственных цехов «Ремпутьмаша».

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