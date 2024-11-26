Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 769 подписчиков

Такую судью «на мыло»! Судья соревнований по дзюдо Ватутина запретила участнику осенять себя крестным знамением

Такую судью «на мыло»! Судья соревнований по дзюдо Ватутина запретила участнику осенять себя крестным знамением

В воскресенье, 24 ноября, на соревнованиях по дзюдо в «Самбо-70» в Строгино судья Наталья Владимировна Ватутина заявила, что спортсменам нельзя креститься и молиться, сообщает в тлг-канале правозащитный центр «Сорок сороков».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВД
Вовладар Даров
А кто она приспешник сатаны?
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх