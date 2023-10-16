Крупные американские банки отмечают рост прибыли на фоне осторожности потребителей

Крупнейшие американские банки заявили в пятницу, что повышение процентных ставок привело к росту прибыли даже на фоне замедления темпов роста экономики и проявления потребителями осторожности, сообщает Reuters.
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