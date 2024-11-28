Размер кредитов по семейной ипотеке предлагают увеличить в Госдуме

Максимальную сумму кредита хотят повысить в отношении квартир площадью более 60 кв. метров Депутаты Госдумы обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением увеличить размер кредитов по семейной ипотеке.
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