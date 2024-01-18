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Анатомия бизнеса

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Как саморефлексия может подорвать шансы на успех

В современном мире психология личности приобретает невероятную важность. С одной стороны, самоанализ и осмысление собственного поведения и поступков помогают человеку развиваться, с другой — излишняя саморефлексия может привести к параличу действий и упущенным возможностям.

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