Как саморефлексия может подорвать шансы на успех

В современном мире психология личности приобретает невероятную важность. С одной стороны, самоанализ и осмысление собственного поведения и поступков помогают человеку развиваться, с другой — излишняя саморефлексия может привести к параличу действий и упущенным возможностям.
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