Социальные выплаты проиндексируют на 5,6% в Подмосковье

РИАМО - 20 окт. В Подмосковье с нового года социальные выплаты будут проиндексированы на 5,6%. Таким образом минимальный размер пенсии будет составлять 15 735 рублей, а единое пособие на детей от 8,8 до 17,7 тыс.
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