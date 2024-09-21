Минобороны сообщило об уничтожении за ночь 101 украинского дрона над территорией России: 53 беспилотника перехватили над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, 16 — в районе Азовского моря, 5 — в Калужской области, по 3 — над Белгородской и Тверской областями, по 1 — в Курской и Смоленской областях и над Крымом.