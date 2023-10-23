Создатель Final Fantasy обожает Final Fantasy 14 и именно поэтому он совершенно не хочет р...

Создатель Final Fantasy обожает Final Fantasy 14 и именно поэтому он совершенно не хочет работать над MMOХиронобу Сакагучи, отец-основатель Final Fantasy, является преданным поклонником FF14, и именно поэтому он не хочет работать над каким-либо контентом для получившей широкое признание MMO.