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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель Final Fantasy обожает Final Fantasy 14 и именно поэтому он совершенно не хочет р...

Создатель Final Fantasy обожает Final Fantasy 14 и именно поэтому он совершенно не хочет р...

Создатель Final Fantasy обожает Final Fantasy 14 и именно поэтому он совершенно не хочет работать над MMOХиронобу Сакагучи, отец-основатель Final Fantasy, является преданным поклонником FF14, и именно поэтому он не хочет работать над каким-либо контентом для получившей широкое признание MMO.

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