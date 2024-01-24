НИТУ МИСИС: изменение упругости клетки может быть признаком рака

Ученые из НИТУ МИСИС, университетов Канадзавы и Лондона выяснили, что в качестве потенциального маркера рака может выступать упругость поверхности клетки, которая меняется при развитии болезни и под воздействием противоопухолевых препаратов.
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