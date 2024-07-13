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Общественная служба новостей

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Рогозин: ВС РФ ликвидировали операторов ВСУ, снимавших на видео убийство раненых

Рогозин: ВС РФ ликвидировали операторов ВСУ, снимавших на видео убийство раненых

Военные ВС РФ обнаружили и ликвидировали группу противника, занимающуюся управлением БПЛА. Эта группировка снимала на видео моменты ударов силовиками ВСУ по раненым солдатам ВС РФ, сообщил командир спецподразделения «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

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