Экс-тренер Потайчук заявил, что хоккеисты "Толпара" виноваты в приеме допинга

Бывший тренер московского хоккейного клуба "Спартак" и экс-нападающий новокузнецкого "Металлурга" Андрей Потайчук заявил, что 37 игроков молодежной команды "Толпар", которая является фарм-клубом "Салавата Юлаева", должны сами нести ответственность за массовый допинг в своем коллективе.
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