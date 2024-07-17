Экс-тренер Потайчук заявил, что хоккеисты "Толпара" виноваты в приеме допинга

Бывший тренер московского хоккейного клуба "Спартак" и экс-нападающий новокузнецкого "Металлурга" Андрей Потайчук заявил, что 37 игроков молодежной команды "Толпар", которая является фарм-клубом "Салавата Юлаева", должны сами нести ответственность за массовый допинг в своем коллективе.