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Татар-информ

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Татарстан первым заключил контракт с единственным поставщиком по новым правилам

Татарстан стал первым регионом, опробовавшим новый функционал по заключению цифрового контракта с единственным поставщиком в Единой информационной системе цифровых закупок в рамках его тестирования Федеральным казначейством.

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