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Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и НАТО единственным эмодзи

Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и НАТО единственным эмодзи

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал 9 декабря в соцсети X слова главы киевского режима Владимира Зеленского о бессмысленности разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом о вступлении Украины в НАТО.

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