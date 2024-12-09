Маск отреагировал на слова Зеленского о Трампе и НАТО единственным эмодзи

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал 9 декабря в соцсети X слова главы киевского режима Владимира Зеленского о бессмысленности разговора с избранным президентом США Дональдом Трампом о вступлении Украины в НАТО.
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