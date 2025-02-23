В Архангельске есть место, где могут рассказать о той страшной войне

Один из залов музея истории УМВД России по Архангельской области посвящен Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и участию в ней сотрудников Архангельской милиции, а экспозиция «Герои Ленинграда» рассказывает северянах, оборонявших северную столицу и внесших свой вклад в снятие блокады.