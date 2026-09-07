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Курские новости

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Завтра похолодание до +9 градусов

Завтра похолодание до +9 градусов

Завтра утром станет прохладнее, всего +9 градусов. Но днём потеплеет до +18 — как одеться, чтобы комфортно было и утром и днём?Сегодня, 7 сентября, температура воздуха составит +17 градусов.

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