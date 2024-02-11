Орбан: ЕС не может дать Украине достаточно оружия и средств для победы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем на страницах издания Die Presse заявил, что ЕС не имеет возможности дать Украине достаточно средств для победы.
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