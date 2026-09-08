ERL: к 2100 году площадь засушливых земель вырастет на территорию с Алжир

Ученые предупредили, что к концу XXI века засушливые земли могут занять более 40% всей суши планеты, хотя рост концентрации углекислого газа способен отчасти замедлить этот процесс.
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