Почему Николаю II понравились бы сырники из «Вкусвилла», а жене Льва Толстого – нет :)

Листая каталог вкусвилловской заманухи «для здорового питания», натолкнулся на блюдо, которое могло понравиться императору Николаю II, и от которого наверняка отвернулась бы графиня Софья Андреевна Толстая :) Это шутка, конечно, потому что, понятно, что император никогда бы не стал есть еду из супермаркета.