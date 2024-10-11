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Закон и Порядок

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Почему Николаю II понравились бы сырники из «Вкусвилла», а жене Льва Толстого – нет :)

Почему Николаю II понравились бы сырники из «Вкусвилла», а жене Льва Толстого – нет :)

Листая каталог вкусвилловской заманухи «для здорового питания», натолкнулся на блюдо, которое могло понравиться императору Николаю II, и от которого наверняка отвернулась бы графиня Софья Андреевна Толстая :) Это шутка, конечно, потому что, понятно, что император никогда бы не стал есть еду из супермаркета.

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