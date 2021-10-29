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Что будет представлять собой проект «СмартСити-Новосибирск»?

Что будет представлять собой проект «СмартСити-Новосибирск»?

Реализация проекта «Академгородок 2.0» выходит на очередной этап. На недавнем заседании рабочей группы по «СмартСити-Новосибирск» было принято несколько решений, которые переведут проект из плоскости намерений в плоскость конкретных действий.

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Лилия Царенкова
? что такое смарт-сити? и чем это аукнется населению?

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