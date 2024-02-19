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Почему Азов сбежал из Авдеевки?

Почему Азов сбежал из Авдеевки?

  Об Авдеевке Вчера  вечером   министр  обороны  С. К.  Шойгу   официально  доложил доложил    Верховному   Главнокомандующему   о  взятии   Авдеевки.

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Комментарии
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Лариса Фомичева
Немцы тоже считали Кенигсберг неприступной крепостью.И вполне себе обоснованно,ибо их крепостные стены не брали даже орудия главного калибра крейсеров.Представьте себе снаряд весом в 600 кг,и не брал.Однако,Красная Армия их оприходовала за 4 дня.
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потому, что Белая армия, чёрный барон Снова готовят нам царский трон, Но от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней.
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