Почему Азов сбежал из Авдеевки?

Лариса Фомичева Немцы тоже считали Кенигсберг неприступной крепостью.И вполне себе обоснованно,ибо их крепостные стены не брали даже орудия главного калибра крейсеров.Представьте себе снаряд весом в 600 кг,и не брал.Однако,Красная Армия их оприходовала за 4 дня.

ВТ Василий Топчий потому, что Белая армия, чёрный барон Снова готовят нам царский трон, Но от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней.