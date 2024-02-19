Об Авдеевке Вчера вечером министр обороны С. К. Шойгу официально доложил доложил Верховному Главнокомандующему о взятии Авдеевки.
Почему Азов сбежал из Авдеевки?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Фомичева
Немцы тоже считали Кенигсберг неприступной крепостью.И вполне себе обоснованно,ибо их крепостные стены не брали даже орудия главного калибра крейсеров.Представьте себе снаряд весом в 600 кг,и не брал.Однако,Красная Армия их оприходовала за 4 дня.
Ответить
17 час.
ВТ
Василий Топчий
потому, что Белая армия, чёрный барон Снова готовят нам царский трон, Но от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней.
Ответить
15 час.
Александр Денисов
Зубы спецом выбивают... что бы член не откусил...
Ответить
12 час.
Свежие комментарии