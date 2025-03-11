Рязанская Госавтоинспекция напомнила водителям о факторах риска

Погода в марте переменчива, часто бывают утренние туманы. К тому же из-за перепада дневных и ночных температур асфальт может покрыться льдом - а на скользкой дороге легко уйти в занос или не затормозить вовремя.
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