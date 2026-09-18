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Иркутск Сегодня

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В Зиме Иркутской области водитель на «ВАЗ-21063» насмерть сбил пешехода

В городе Зиме Зиминского района Иркутской области сотрудники полиции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 64-летний пешеход.

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