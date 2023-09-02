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«Челси» отдал Морейру в аренду «Лиону», Хамфриса – «Суонси»

«Челси» отдал Морейру в аренду «Лиону», Хамфриса – «Суонси»

19-летний игрок молодежной сборной Португалии будет выступать за клуб Лиги 1 на правах аренды до конца сезона.

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