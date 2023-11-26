В Чехии возобновили закупки газа из России

Страна уже сделала запасы топлива на зиму, уточнил глава МинпромторгаВ Чехии возобновили закупки природного газа из России после того, как в апреле этого года страна полностью отказалась от поставок топлива из РФ.
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