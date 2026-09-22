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Российский разведчик пережил двое суток атак тяжелого украинского дрона

Российский разведчик пережил двое суток атак тяжелого украинского дрона

Разведчик подразделения специальных операций группировки войск "Центр" с позывным Хаба провел двое суток на наблюдательном посту, который всё время атаковал тяжелый украинский дрон "Баба-Яга", сообщает РИА Новости.

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