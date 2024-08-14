Гладиолусы (шпажники) – род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые, с прямостоячими одиночными неветвящимися стеблями высотой 50-150 см (в зависимости от сорта), большими мечевидными листьями и очень эффектными крупноцветковыми колосовид

Гладиолус (гроздь) — род многолетних луковичных растений семейства Иридовые, с прямостоячим одиночным неразветвленным стеблем, высотой 50-150 см (в зависимости от сорта), крупными мечевидными листьями и очень эффектными колосьями крупных цветков, до 50-150 см.
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