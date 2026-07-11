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Бывшая жена Майлза Бриджеса утверждает, что баскетболист пытался переехать ее на гольф-каре

Как сообщает TMZ, форвард Майлз Бриджес, которого недавно обменяли в «Финикс» из «Шарлотт», подал в суд на свою бывшую жену Мишель Джонсон.

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