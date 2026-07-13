Макрон пригласил членов коалиции желающих на встречу в Дом инвалидов Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня примет в Париже лидеров стран так называемой «ко.
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Макрон пригласил членов коалиции желающих на встречу в Дом инвалидов Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня примет в Париже лидеров стран так называемой «ко.
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