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Симоньян о прогрессивной шкале НДФЛ: 97% россиян не заметят увеличения налогов

Симоньян о прогрессивной шкале НДФЛ: 97% россиян не заметят увеличения налогов

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что 97% россиян не ощутят увеличения налогов при переходе к прогрессивной шкале НДФЛ, а также не будут переплачивать.

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