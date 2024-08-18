Трамп раскритиковал экономическую программу Харрис

Экс-президент Соединённых Штатов от Республиканской партии и кандидат на пост главы Белого дома на следующих выборах Дональд Трамп подверг критике план кандидата от демократов, действующего вице-президента Камалы Харрис по борьбе с инфляцией.
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