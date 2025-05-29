Украина теряет позиции. Запад, а не Россия, играет с огнём. Эксперты - о неизбежности эскалации с НАТО.

Почти неделю не гаснут пожары в Киеве и портах Одессы. Шквал атак с использованием дронов и ракет "Искандер" напугал даже Дональда Трампа, который вновь обратился к Путину с требованием "не заигрывать с огнём".
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