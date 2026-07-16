Индексу Мосбиржи предсказали стабилизацию ниже 2000 пунктов

Возможное снижение показателей ВВП может привести к тому, что текущие уровни российского фондового рынка, упавшего 16 июля до 2040 пунктов, «уже не будут выглядеть столь необоснованными», считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.