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Индексу Мосбиржи предсказали стабилизацию ниже 2000 пунктов

Индексу Мосбиржи предсказали стабилизацию ниже 2000 пунктов

Возможное снижение показателей ВВП может привести к тому, что текущие уровни российского фондового рынка, упавшего 16 июля до 2040 пунктов, «уже не будут выглядеть столь необоснованными», считает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

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