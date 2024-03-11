BMW M3 и дальше будут выпускать с ДВС мощностью 500 л.с. и мощнее. Также выйдет электрическая версия

BMW будет производить бензиновые и электрические версии M3 одновременно, о чем пишет BMW Blog, который отмечает, что снижение нормативного давления позволило немецкому автопроизводителю сохранить ДВС в модельном ряду.
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