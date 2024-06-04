Стало известно, кто стоит за попытками Аллы Пугачевой вернуться в шоу-бизнес с новыми песнями

Весной певица Алла Пугачева представила несколько новых песен, что вызвало удивление у публики. Примадонна долгое время не радовала своих поклонников новыми композициями, но теперь, кажется, она решила вернуться в шоу-бизнес.
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