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Стало известно, кто стоит за попытками Аллы Пугачевой вернуться в шоу-бизнес с новыми песнями

Стало известно, кто стоит за попытками Аллы Пугачевой вернуться в шоу-бизнес с новыми песнями

Весной певица Алла Пугачева представила несколько новых песен, что вызвало удивление у публики. Примадонна долгое время не радовала своих поклонников новыми композициями, но теперь, кажется, она решила вернуться в шоу-бизнес.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Какие там&quot; новые песни у Пугачевой&quot;?!! ОНА УЖЕ ДАВНЫМ-ДАВНО ВЕСЬ СВОЙ ГОЛОС ПРОКУРИЛА!! Хрипит!!... Осточертела уже  вся эта залипуха...
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