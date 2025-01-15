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Царьград

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Неожиданная просьба от Рады: Депутат призвала США не помогать Киеву

Неожиданная просьба от Рады: Депутат призвала США не помогать Киеву

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обратилась к США с неожиданной просьбой. Она призвала Вашингтон остановить оказание поддержки Киеву до того, пока не сменится руководство Вооружённых сил Украины.

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