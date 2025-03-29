В Петрозаводске нашли водителя автобуса, чудом не убившего пешеходов

Водитель маршрутки в Петрозаводске в течение часа дважды нарушил правила дорожного движенияФото: ГАИ Петрозаводска Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводске установили личность водителя, в течение часа дважды нарушившего ПДД.
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