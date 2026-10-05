Кардиолог Грекова подчеркнула главные отличия инфаркта у мужчин и женщин

Вопреки стереотипам, женское сердце мало чем отличается от мужского, но реагирует на кислородное голодание иначе, из-за чего диагноз часто ставится слишком поздно.
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