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Газета.ру

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Аналитик Кнутов: Лавров словами о конфликте с Европой намекнул на ядерное оружие

Аналитик Кнутов: Лавров словами о конфликте с Европой намекнул на ядерное оружие

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлением о неконвенциональном ответе России на потенциальную военную агрессию Европы намекнул странам НАТО о том, что Москва применит ядерное оружие в случае, если Запад начнет открытый вооруженный конфликт.

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