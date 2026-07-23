Аналитик Кнутов: Лавров словами о конфликте с Европой намекнул на ядерное оружие

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлением о неконвенциональном ответе России на потенциальную военную агрессию Европы намекнул странам НАТО о том, что Москва применит ядерное оружие в случае, если Запад начнет открытый вооруженный конфликт.
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