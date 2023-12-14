Шаг вперед: какие социально-экономические проблемы решат после итогов года Путина

Кстати, многие зрители обратили внимание на экраны по периметру студии в гостином дворе. На них порой появлялись достаточно острые и даже провокационные вопросы от россиян — и это уже стало изюминкой этой прямой линии.
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