«На игроках «Спартака» сказывается ситуация с Промесом»

После зимней паузы в сезоне футболисты «Оренбурга» неплохо выступают. Они укрепили свои позиции в борьбе за выживание в чемпионате России, закрепившись в зоне переходных матчей на 14-м месте и нарастив до пяти и шести очков отрыв от двух аутсайдеров турнира калининградской «Балтики» и «Сочи», чем существенно обезопасили себя от перспектив прямого вылета из РПЛ.