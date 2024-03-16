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«На игроках «Спартака» сказывается ситуация с Промесом»

«На игроках «Спартака» сказывается ситуация с Промесом»

После зимней паузы в сезоне футболисты «Оренбурга» неплохо выступают. Они укрепили свои позиции в борьбе за выживание в чемпионате России, закрепившись в зоне переходных матчей на 14-м месте и нарастив до пяти и шести очков отрыв от двух аутсайдеров турнира калининградской «Балтики» и «Сочи», чем существенно обезопасили себя от перспектив прямого вылета из РПЛ.

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