Intel решила не торопиться со строительством предприятия в Израиле стоимостью $25 млрдВ декабре прошлого года компания Intel объявила о намерениях построить на юге Израиля в Кирьят-Гате ещё один завод по выпуску чипов, который начал бы работу в 2028 году и обошёлся ей в $25 млрд.
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