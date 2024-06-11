Intel решила не торопиться со строительством предприятия в Израиле стоимостью $25 млрдВ декабре прошлого года компания Intel объявила о намерениях построить на юге Израиля в Кирьят-Гате ещё один завод по выпуску чипов, который начал бы работу в 2028 году и обошёлся ей в $25 млрд.