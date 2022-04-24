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Тульский аллерголог Чернышова назвала три заболевания, которые осложняют течение аллергии | ТСН24

Тульский аллерголог Чернышова назвала три заболевания, которые осложняют течение аллергии | ТСН24

Часто аллергия осложняет течение других заболеваний, однако бывает и обратная ситуация. Врач аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова рассказала Тульской службе новостей, какие проблемы со здоровьем могут усилить аллергические реакции пациента.

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