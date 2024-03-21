ТМХ поставил новые газопоршневые двигатель-генераторы 1-9ГМГ на Камчатку

Коломенский завод (КЗ, входит в состав компании «ТМХ Энергетические решения») направил для модернизации энергокомплекса Южных электрических сетей Камчатки (ЮЭСК, входит в состав группы РусГидро) три новых газопоршневых двигатель-генератора 1-9ГМГ.
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