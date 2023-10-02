Новый ливень и мощные грозы обрушатся на Приморье в ближайшие часы

В предстоящие сутки 2.10 в крае сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут новые дожди различной интенсивности с мощными грозами, но площадь дождей будет меньше, чем в воскресенье, осадки наиболее вероятны местами в западных, центральных и местами в северных районах края, в остальных районах вероятность осадков небольшая.