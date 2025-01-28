Климатолог Терешонок: теплый январь связан с выбросами метана в океан

Теплая зима, которая установилась в январе на значительной части России, это как результат действия течения Эль-Ниньо, но так и выбросов метана, которые произошли из-за подрыва газопроводов «Северные потоки».
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