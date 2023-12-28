Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 478 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сысоев
    Сколько похабной кобыле не издеваться над страной, все равно придет конец! И это наступит совсем скоро!Не в первый раз: ...
  • Владимир Алтайцев
    Непонятно -Европа  сошла  с ума? Или она всегда  была  такой  мерзкой  и подлой?Чехия назвала Рос...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Им  давно пора убираться со двора...«Филипп пытался с...

«Массово не будем»: где в России продлят льготную ипотеку

«Массово не будем»: где в России продлят льготную ипотеку

В России планируется продлить льготные ипотечные программы, но только в отдельных регионах. Об этом заявил вице-премьер по вопросам строительства и регионального развития Марат Хуснуллин в ходе совещания с регионами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх